Casa Corpului Didactic Vrancea - partener cu Scoala Gimnaziala "Profesor Grozea Nicu" Rastoaca in cadrul proiectului Erasmus+ "Digital life in the digital age" .Citti comunicatul de presa transmis de cei doi parteneri in legatura cu desfasurarea proiectului lor.Proiectul Erasmus+ KA210 "DIGITAL LIFE IN THE DIGITAL AGE" a continuat in saptamEna 13 - 17 noiembrie 2023 cu a doua activitate avEnd ca tema "Digital Teachers: Digitalization and Digital Skills in Education", realizata de Scoala ... citeste toata stirea