Foto | Cea mai recenta mobilitate virtuala cu elevii la Scoala Gimnaziala "Principele Serban Ghica si Principesa Aristita Ghica" Sihlea

Proiect ERASMUS, WEllbeing to Reduce Early School LeavingIn intervalul 15-21martie 2022, s-a desfasurat a treia mobilitate virtuala cu elevii, in cadrul proiectului Erasmus+, WEllbeing to Reduce Early School Leaving, implementat de Scoala Sihlea in perioada septembrie 2019-august 2022.La activitatile internationale virtuale au participat, de la unitatea scolara coordonatoare, 30 de elevi (Scoala Sihlea, Scoala Bogza si Scoala Voetin) si 4 cadre didactice. De la unitatile scolare partenere ... citeste toata stirea