In zilele de 27-30 iulie 2023, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Ciprian, Sectorul Invatamant si activitati cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei a organizat o excursie culturala ampla, al carei traseu a cuprins obiective ale spiritualitatii monahale romanesti, monumente ale naturii, precum si elemente de turism urban, in Muntenia voievodala, Oltenia de sub munte, Defileul Jiului, Esara Hategului si Hunedoara, Muntii Apuseni, municipiul Oradea - tinta ... citeste toata stirea