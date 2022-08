FOTO | "Clubul de duminica", un proiect al Bibliotecii Judetene desfasurat in curtea Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din Faraoanele

Prin intermediul unui comunicat de presa, conducerea Bibliotecii Judetene Vrancea ofera amanunte in legatura cu desfasurarea proiectului "Clubul de duminica" (Scoala din curtea bisericii). Proiectul, derulat in cadrul Programului educational "Biblioteca de vacanta 2022" si initiat de Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea s-a desfasurat duminica dupa-amiaza, in curtea Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din Faraoanele, cu binecuvantarea Parintelui Nicolae Gheba, parohul bisericii. ... citeste toata stirea