In acest an Ministerul Educatiei a decis introducerea unui nou modul in programa scolara, intitulat sugestiv "Saptamana Verde", pentru a facilita constientizarea schimbarilor climatice si importanta protejarii mediului inconjurator de catre toti elevii.Astfel, "Saptamana verde" doreste sa promoveze bune practici privind protectia mediului in randul elevilor, prin activitati care sa-i implice constient si sa-i responsabilizeze.Elevii Colegiului Economic "Mihail Kogalniceanu" desfasoara ... citeste toata stirea