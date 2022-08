Foto | Comisarului sef de politie Andrei Trifas, de la IPJ Vrancea, participa la ultramaratonul caritabil AUTISM 24 H - Marea Neagra

Prin intermediul unui buletin de presa editat de compartimentul de relatii publice al IPJ Vrancea se face cunoscut faptul ca politistul vrancean Andrei Trifas, va participa in perioada 10 - 11 septembrie 2022, in statiunea Mamaia, jud. Constanta, la ultramaratonul caritabil AUTISM 24 H - Marea Neagra.Donam pentru copiii cu AUTISM!"Dumneavoastra daruiti kilometri in bani, iar eu voi darui 150 de km, intr-un maraton de 24 de ore de alergare".Acesta este mesajul comisarului sef de politie ... citeste toata stirea