Foto | Copiii ocrotiti in structurile DGASPC Vrancea- "Detectivi pe urmele Toamnei"

Copiii ocrotiti in cadrul Modulelor Familiale pentru Copii cu Dizabilitati Focsani, Serviciul Management de Caz pentru Protectie de Tip Rezidential, si-au dorit sa fie "Detectivi pe urmele Toamnei", drept pentru care au pus in bagaj veselia, energia, voia buna si au pornit in aventura lor impreuna cu alti copii si personalul din cadrul Modulelor Familiale Copii cu Nevoi Medicale Speciale Focsani.Si pentru ca toamna a lasat multe semne in drumul ei, au gasit-o repede: ii astepta cuminte la ... citeste toata stirea