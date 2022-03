Foto | Crucea Rosie Vrancea reaminteste ca Maratonul Umanitar pentru Ucraina continua!

Prin intermediul unui comunicat de presa Filiala de Cruce Rosie Vrancea reaminteste ca Maratonul Umanitar pentru Ucraina continua!Umanitatea este acea valoare care uneste si ne face mai puternici! Sub indemnul "Umanitatea nu are granite", Filiala de Cruce Rosie Vrancea desfasoara, prin voluntarii sai, mai multe activitati pe plan local, in mai multe directii, toate in sprijinul refugiatilor/evacuatilor din Ucraina.Razboiul, de-a lungul istoriei, ne-a invatat cum se pot muta chiar si muntii ... citeste toata stirea