Foto | Cum a fost la Targul de Carte din Focsani, aflat la a XVI - a editie

Ca in fiecare an, in luna octombrie, Focsani- ul gazduieste Targul de Carte, nu oriunde ci, pentru al doilea an consecutiv, la fosta Prefectura, o cladire emblematica, cu o arhitectura frumoasa, sobra, care aduce un plus de eleganta micului oras cu o istorie atat de mare. Anul acesta a fost a XVI editie la care au fost prezente edituri cunoscute, cu o oferta generoasa de carte si evenimente care s-au derulat pe parcursul a 4 zile.In prima zi, in cadrul deschiderii oficiale, la care au ... citeste toata stirea