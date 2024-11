Foto | Cum a fost organizata saptamana "Scoala Altfel" la Clubul Copiilor din Odobesti

Prin intermediul unei informari de presa sunt facute publice amanunte in legatura cu modul in care a fost organizata saptamana "Scoala Altfel" la Clubul Copiilor din Odobesti.Saptamana "Scoala Altfel" organizata de Clubul Copiilor din Odobesti (profesori Manu Ana Maria, Coatu Marius, Tuchilus Cristina si Angheluta Adrian), in colaborare cu IPJ Vrancea, Jandarmeria Vrancea si Serviciul Promovare Turism si Activitati Culturale, a fost o experienta plina de activitati captivante si educative, ... citește toată știrea