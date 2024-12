Foto | "Daruieste Bucurie de Craciun" - Elevii de la Scoala Gimnaziala Vanatori le-au trimis cadouri copiilor din satul Pechea

In perioada 9-13 decembrie 2024, elevii claselor 0-IV, a V-a si a VI-a de la Scoala Gimnaziala Vanatoriau desfasurat o activitate plina de generozitate si solidaritate,strangand si trimitand cadouri copiilor din satul Pechea, judetulGalati, prin intermediul Crucii RosiiActivitatea a facut parte din Proiectul "Daruieste Bucurie de Craciun", un demers menit sa aduca zambete si speranta celor aflati in nevoie in preajma sarbatorilor.Profesoriivoluntari implicati in aceasta actiune, Goras ... citește toată știrea