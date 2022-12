Foto | Daruri pentru elevii de la trei scoli vrancene, oferite de Parohia "Sfantul Gheorghe"-Armeni din Focsani

In cadrul Proiectului catehetic Hristos Se naste, slaviti-L!, care se desfasoara in aceasta perioada in Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, Parohia "Sfantul Gheorghe"-Armeni din municipiul Focsani, la initiativa parintelui paroh Alexandru Eftime-Tufaru, a oferit 500 de pachete cu dulciuri, in valoare totala de 13.160 lei, elevilor care invata la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Maicanesti, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Mihalceni si Scoala Gimnaziala "Ionel Sarbu" Ciorasti. ... citeste toata stirea