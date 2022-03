Foto | DSP Vrancea si colaboratorii desfasoara, pe hartie, campanii minunate de informare in sprijunul vaccinarii

Prin intermediul unui comunicat de presa Directia de Sanatate Publica a Judetului Vrancea anunta ca, in colaborare cu Primaria Municipiului Focsani, cabinetele medicilor de familie, Spitalul Judetean Focsani desfasoara in luna aprilie 2022 activitati de implementare a Campaniei "Luna Nationala de informare despre VACCINARE" si celebreaza Saptamana Europeana a Vaccinarii, 24.04 - 01.05.2022.Cititi textul integral al comunicatului amintit.Directia de Sanatate Publica a Judetului Vrancea, in ... citeste toata stirea