Foto | Echipa de robotica ,, CYBERLIS76" a Liceului Teoretic "Ioan Slavici" Panciu, s-a calificat la Nationala de Robotica

In perioada 8-10 martie 2024, la Centrul de Evenimente AGORA din Iasi, s-au desfasurat meciurile din cadrul Turneul Ligii #4 al BRD FIRST Tech Challenge Romania.Cele 48 de echipe participante au concurat cu ambitie si determinare dar cu "Gracious Professionalism", valoarea de baza a FIRST Tech Challenge, in terenul de joc dar si in afara lui. Echipa de robotica CyberLIS76, a Liceului Teoretic Ioan Slavici din Panciu, a castigat LOCUL I LA PREMIUL THINK, al doilea mare premiu din competitie, si ... citește toată știrea