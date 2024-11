Foto | Eleva focsaneanca Rialda Maria Popa s-a calificat la Olimpiada Asiatica de Chimie, care va avea loc in Bali-Indonezia

Rialda Maria Popa este absolventa a Scolii Gimnaziale "Duliu Zamfirescu" Focsani iar actualmente eleva in clasa a XI-a a Liceului International de Informatica Bucuresti.Eleva din clasa a IX-A originara din Focsani, Rialda Maria Popa s-a calificat la Olimpiada Asiatica de Chimie, care va avea loc in perioada 9-12 ianuarie 2025 in Bali-Indonezia.Eleva originara din Focsani, Rialda Maria Popa a obtinut calificarea la Olimpiada Asiatica de Chimie in urma sustinerii a 2 baraje.Acestea au avut ... citește toată știrea