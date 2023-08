Scoala Gimnaziala Jaristea, este parte a Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS), finantat prin Componenta 15 - Educatie a Planului National pentru Redresare si Rezilienta in Romania - Runda I, instituit prin Ministerul Educatiei in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea. Proiectul se desfasoara pe parcursul a 36 de luni (trei ani scolari), intre anii 2022 - 2025 si este cuprins in cadrul Proiectului National de Reforma "Romania Educata" ce a fost aprobat ... citeste toata stirea