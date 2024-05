Foto | Elevii Scolii Gimnaziale Tamboesti in excursie prin proiectul PNRAS "Reusim impreuna" in Maramures

Inca o experienta de neuitat, prin proiectul PNRAS "Reusim impreuna", o excursie de 3 zile in Maramures de care s-au bucurat elevii din grupul tinta ai Scolii Gimnaziale Tamboesti in vacanta de Paste.Directorul scolii prof. Ana Gavrilescu, coordonatorul acestui proiect, alaturi de profesorii diriginti, Raluca Ionescu, Liliana Botez, Marcel Boboc si Andreea Calota au participat alaturi de 42 de elevi intr-o excursie in Maramures. Elevii s-au bucurat de peisaje de vis, de vizitarea unor ... citește toată știrea