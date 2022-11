Foto | Excursie in Capitala pentru copiii Parohiei "Sfintii Imparati" din Focsani

In ziua pomenirii Sfantului Cuvios Stelian Paflagonul, sambata, 26 noiembrie 2022, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Ciprian, Parohia "Sfintii Imparati" din municipiul Focsani, in colaborare cu Centrul de Pelerinaje al Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei si cu Protoieria Focsani I, a organizat o excursie cu tematica religioasa si culturala in Bucuresti pentru 32 de copii care au fost prezenti constant la activitatile cu tinerii desfasurate in parohie.Primul popas a ... citeste toata stirea