Foto | Fara medic de familie in Vrancea anului 2023

In Romania exista un mare deficit la nivelul medicilor de familie si nu vorbim doar de un deficit de moment - ci de ceea ce s-ar putea intampla in urmatorii 5 ani pentru ca multi dintre medicii de familie au peste 55 de ani, fiind la un pas de pensie. Situatia este critica si in Vrancea. Desi ar avea nevoie de aproape 200 de medici de familie abia daca mai are putin peste jumatate din efectiv. 8 localitati din mediul rural nu au medic de familie de ani buni. Candidatii nu dau navala sa practice ... citeste toata stirea