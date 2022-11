Foto | Gradinita cu P. N. Nr.3 din Marasesti, structura a Scolii Gimnaziale Nr.2, a sarbatorit Carnavalul Toamnei!

Toamna este atat de bogata in roade, dar mai ales in traditii si obiceiuri, care ne leaga de neam, de casa, de oamenii dragi sufletului nostru.Prescolarii grupei mijlocii, indrumati de prof. inv. prescolar Craiteanu Oana Madalina, pe langa faptul ca in cadrul proiectului tematic "Bogatiile toamnei", au invatat despre fructe si legume, despre flori, au desfasurat si activitati prin care s-au promovat traditiile si obiceiurile de toamna pastrate din mosi stramosi (pregatirea de muraturi, ... citeste toata stirea