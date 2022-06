Foto | Jurnalismul scolar pe "Taramul cuvintelor" la Scoala "Duiliu Zamfirescu" din Focsani

In data de 27 mai 2022, Scoala Gimnaziala "Duiliu Zamfirescu" din Focsani a organizat Simpozionul judetean cu participare nationala "Revista unei scoli sau scoala unei reviste", reuniune prin care s-a finalizat Proiectului educational "Taramul cuvintelor" ce a mai cuprins un concurs de reviste scolare, precum si un concurs de creatie dedicat elevilor din invatamantul preuniversitar. Aflat deja la a VI-a editie, proiectul este unul cu traditie, in anii anteriori reusind sa aduca alaturi, in ... citeste toata stirea