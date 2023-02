Foto | O mama cu sase copii din Odobesti, ingheata de frig in casa.Fara un ajutor urgent nu se stie cum vor iesi din aceasta iarna!

Am cunoscut, inainte de Craciun, o mama cu sase copii, din Odobesti, care abia isi duc traiul de pe o zi pe alta. Mama nu se plange si nici nu cere, de teama sa nu fie judecata de cei care o cunosc, sau nu. In acest moment este si mama si tata, sotul ei fiind plecat dintr-un motiv pe care nu am dorit sa-l aflam, de teama sa nu sufere si mai mult, cand Mos Craciun a trecut pe la ei, inaintea nasterii Domnului nostru Iisus Cristos. De o delicatete rara, aceasta femeie aproape ca nu vorbeste, mai ... citeste toata stirea