In ziua de 4 mai 2023, in baza parteneriatului educational Pas cu pas spre viata de crestin, incheiat intre Scoala Gimnaziala Milcovul si parohiile Milcovul I, Milcovul II si Lamotesti, pastorite de preotii Hanganu Emanuel, Maria-Panaite Stefan-Dode si Olteanu Robert-Laurentiu, cu sprijinul Protoieriei Focsani II, reprezentata de parintele protoiereu Oscar Frunza, care si-a adus un aport deosebit in derularea acestei activitati, am pornit in pelerinaj spre Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei ... citeste toata stirea