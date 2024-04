Foto | Plantare de puieti in comuna Chiojdeni, activitate derulata in cadrul proiectului "Padurea, intre splendoare si fragilitate"

Plantare de puieti in comuna Chiojdeni, activitate derulata in cadrul proiectului "Padurea, intre splendoare si fragilitate", coordonat de prof. Emil Lazar, Palatul Copiilor Focsani.Miercuri, 3 aprilie 2024, o zi splendida de primavara. Dupa orele de curs, participam cu drag la o actiune de protejare a mediului, devenita traditie in comunitatea noastra, adica salvarea terenurilor degradate de eroziune prin plantare de puieti, activitate derulata in cadrul proiectului "Padurea, intre ... citește toată știrea