Foto | Povestea din Vrancea reala, care intrece orice imaginatie, despre cum poate arata saracia in judetul nostru, in decembrie 2022!

Cititi in continuare o poveste, potrivit a fi spusa si cunoscuta in aceste zile, ale Craciunului.Este povestea Zamfirei, femeia din fruntea familiei cu 25 de membri, de la marginea orasului Marasesti.O poveste care intrece orice imaginatie despre cum poate arata saracia in decembrie 2022, in Vrancea reala."Copiii sunt saraci pentru ca parintii lor sunt saraci din multe motive diferite, dar ceea ce este universal este ca stresul si privarea de a trai in saracie au implicatii negative pe tot ... citeste toata stirea