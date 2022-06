Foto | Premii pentru elevii economisti de la Liceul Tehnologic "Eremia Grigorescu" Marasesti la competitiile Firmelor de Exercitiu

Multiple premii pentru elevii economisti de la Liceul Tehnologic "Eremia Grigorescu" Marasesti la competitiile dedicate Firmelor de ExercitiuIn fiecare an, liceenii din tara accepta provocarea de a demonstraca pot deveni antreprenori de succes. In acest scop concureaza la"Targul Firmelor de Exercitiu" -competitii la care elevii pot conduce in mod real negocieri, invata sa initieze si sa conduca o afacere,dezvoltandu-si astfel, increderea in fortele proprii.Firma DECO-DESIGN EG de la Liceul ... citeste toata stirea