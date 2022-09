Foto | Profesorii de Religie, buzoieni si vranceni s-au intrunit in cadrul consfatuirilor anuale

Profesorii de Religie din Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei s-au intalnit in cadrul consfatuirilor de la inceputul anului scolar. Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Ciprian s-a aflat in mijlocul lor, transmitand o serie de ganduri si sfaturi duhovnicesti care sa impulsioneze buna functionare a orei de Religie pentru cultul ortodox, in invatamantul preuniversitar de stat.Prima sedinta s-a desfasurat in amfiteatrul Liceului Tehnologic "Grigore C. Moisil" din municipiul Buzau, luni, 26 ... citeste toata stirea