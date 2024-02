Foto | Profesorul vrancean Costica Neagu dupa un periplu canadian: Merindarul vs. ,,Dulapul" cu carti

In toamna trecuta, am petrecut o luna (septembrie) in Canada. In cei aproape 6000 de km parcursi, am vazut multe lucruri care m-au impresionat, dar cel mai mult m-a surprins o ,,replica" a merindarului romanesc sau merindarul cu ,,carti" - tot un fel de merinde, dar pentru ,,suflet".Acest tip de merindar mi-a trezit o mare nostalgie, chiar dorul de tara, cu toate ca eram plecat de cateva zile de pe meleagurile noastre.Dex-ul si chiar dictionarele explicative etimologice, mai vechi si mai ... citește toată știrea