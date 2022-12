Foto | Program artistic organizat de elevii cazati in internatul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Focsani

Marti, 13.12.2022, elevii cazati in internatul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Focsani au organizat un eveniment prilejuit de apropierea Sarbatorii Craciunului. Elevii s-au mobilizat inca din luna noiembrie, au discutat despre punerea in scena a unui program artistic cu tematica specifica sarbatorilor de iarna.Pentru ca viata de internat inseamna distantarea de familie, de parinti si de toti cei de acasa, elevii cazati in internat au profitat de timpul petrecut impreuna pentru a-si ... citeste toata stirea