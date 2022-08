Foto | Program educational tip Scoala de vara derulat la Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" din Focsani

"Lectura, stiinta, culoare, joc si miscare in vacanta mare", program educational tip Scoala de vara derulat la Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" din FocsaniIn perioada 4 iulie - 18 august 2022, la Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" din Focsani s-au derulat activitati in cadrul proiectului educational "Lectura, stiinta, culoare,joc si miscare in vacanta mare", organizat cu acordul Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea. Proiectul a fost initiat si coordonat de catrebibliotecar Adriana Maciuca, ... citeste toata stirea