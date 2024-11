Foto | Proiect ERASMUS+ la Colegiul National Pedagogic "Spiru Haret" din Focsani

In perioada 11-21 noiembrie 2024, cinci elevi de la Colegiul National Pedagogic "Spiru Haret", insotiti de doamna director, profesor Natasa Simion, au participat la proiectul Erasmus+ Spreading Understanding, organizat de Asociatia "GO Alive - European Initiative for Youth Empowerment, Mindfulness", prin intermediul Asociatiei pentru Dezvoltare Durabila Bucuresti. Proiectul s-a derulat in Elani, Grecia, avand ca obiectiv principal consolidarea valorilor europene si eliminarea prejudecatilor si ... citește toată știrea