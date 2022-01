Foto | Proiecte educationale, desfasurate in perioada 18-26 ianuarie 2022, la Liceului Tehnologic "Eremia Grigorescu" din Marasesti

Desfasurate in perioada 18-26 ianuarie 2022 in cadrul Centrului de Documentare si Informare, structura infodocumentara apartinand Liceului Tehnologic "Eremia Grigorescu" din Marasesti, Proiectele Educationale Extracurriculare "ROMANIA MEA!" si "In UNIRE sta puterea!" si-au propus valorizarea patrimoniului cultural si istoric local, regional si national, dar si dezvoltarea unor competente infodocumentare cum ar fi: dezvoltarea capacitatilor de lecturare - explorare a unui document, cunoasterea ... citeste toata stirea