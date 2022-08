Foto | S-a incheiat proiectul "Gradinita de vara 2022", organizat la Focsani

Cititi in continuare informatii si concluzii in legatura cu deasfasurarea Proiectul "Gradinita de vara 2022", organizat la FocsaniA fost un proiect bine structurat si analizat, desfasurat la initiativa si cu sprijinul nemijlocit al Primariei Focsani prin domnul Primar Cristi Valentin Misaila, Consiliului Local si Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea, reprezentat de doamna Inspector General Daniela Marchitan.Un proiect in care am avut si castigatori: COPIII!Un proiect demn de toata ... citeste toata stirea