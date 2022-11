Foto | Saptamana Educatiei Globale cu tema "Este lumea noastra! Sa actionam impreuna!", la Scoala Gimnaziala Nr. 2 Marasesti

In cadrul proiectului organizat cu ocazia Saptamanii Educatiei Globale, avand tema "Este lumea noastra! Sa actionam impreuna!", in perioada 14-18 noiembrie 2022, elevii Scolii Gimnaziale Nr. 2 Marasesti, impreuna cu cadrele didactice, biblioteca scolii si parintii au organizat diverse activitati.Acestea au urmarit, pe de o parte, implicarea elevilor in actiuni care sa duca la cresterea coeziunii claselor de elevi, aspect deosebit de important mai ales in contextul actual cand interactiunea ... citeste toata stirea