Foto | Scoala de vara - alternativa educationala pentru toti, proiect desfasurat la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Biliesti

Scoala de vara - alternativa educationala pentru totiAstazi, 31.08.2022, la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Biliesti, au fost premiati elevii care au participat la activitatile desfasurate in cadrul Scolii de vara- alternativa educationala pentru toti.In perioada 22-26 august 2022 acestia au fost implicati si in cadrul proiectului Erasmus+ Dezvoltare organizationala in mediul rural prin proiecte europene, proiect finantat de Comisia Eurupeana prin Programul Erasmus+, Actiunea KA1-Educatia adultilor, ... citeste toata stirea