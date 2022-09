Foto | Scoli de nota 10 in Vrancea

Pentru cei mai multi dintre elevii care au trecut la 5 septembrie 2022, pragul scolilor din Vrancea, noul an pare unul obisnuit: aceeasi clasa, aceeasi banca, aceeasi curte in care se joaca sau nu, in recreatie. Altii, mai putini la numar, e adevarat, au primit un dar fabublos, o scoala reabilitata in totalitate, sau ridicata de la zero, o scoala de poveste, cu o arhitectura surprinzator de eleganta, cu mobilier ca la oras, dar aflata intr-o localitate rurala. Toti elevii insa, indiferent in ce ... citeste toata stirea