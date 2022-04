Foto | Simpozion aniversar desfasurat la Marasesti, la implinirea a 630 de ani, de la atestarea documentara a actualului oras

Prin intermediul unui comunicat de presa Anamaria Zaharia - Nechifor, profesor documentarist la Centrul de Documentare si Informare al Liceului Tehnologic "Eremia Grigorescu" Marasesti, Judetul Vrancea ne-a transmis amanunte in legatura cu desfasurarea Simpozionului Aniversar "Clipe in timp. Marasesti - 630 de ani de atestare documentara."Cititi continutul integral al comunicatului de presa mentionat.In data de 30 martie 2022 a avut loc Simpozionul Aniversar "Clipe in timp. Marasesti - 630 de ... citeste toata stirea