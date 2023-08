Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Ciprian, in perioada 17-21 iulie 2023, Societatea Nationala a Femeilor Ortodoxe Romane din Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, in colaborare cu parohiile Vrancioaia si "Acoperamantul Maicii Domnului" din Focsani, respectiv cu Asociatia "Hope and Love for Life", a organizat tabara intitulata Tabara din pridvorul bisericii. Lecturi scripturistice si patristice pe dealurile Vrancioaiei.Beneficiarii taberei au fost 12 copii din diferite ... citeste toata stirea