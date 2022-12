Foto | Targ de Craciun la Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" Focsani

"Sarbatoarea Craciunului reprezinta perioada din an in care fiecare dintre noi ar trebui sa-si aminteasca scopul pe care il avem pe acest Pamant, acela de a iubi si de a fi intotdeauna aproape de semenii nostri.Este clipa in careconstientizam ca a oferi o mana de ajutor aproapelui nostru este menirea fiecarei fiinte umane.Este momentul plin de magie in care ne axam mai mult pe fericirea noastra interioara, pentru ca multi ajungem sa ne pierdem in goana aceasta continua si dorinta de a avea ... citeste toata stirea