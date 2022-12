Foto | Tombola cu premii consistente pentru incurajarea donarii de sange in Vrancea, organizata de Asociatia "Hope and Love for LIFE"

Cea mai implicata organizatie neguvernamentala din judet in cazuri ce necesita sprijin umanitar urgent, Asociatia "Hope and Love for LIFE" Focsani ( n.r. in traducere "Speranta si Iubire pentru VIAEsA") al carei presedinte este inimoasa Corina Baraghin Momanu a anuntat joi 15 decembrie 2022 demararea organizarii, pentru al doilea an consecutiv,unei tombole cu cu premii consistente pentru incurajarea donarii de sange in Vrancea.Cititi toate amanuntele despre acesta actiune in textul de mai jos ... citeste toata stirea