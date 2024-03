Foto | Tragicul incendiu de acum 81 de ani, de la Soveja.In urma lui au murit 17 persoane si au fost distruse 500 de locuinte

Produs in martie 1943, parjolul din comuna de munte s-a soldat cu 17 morti, intre care noua femei si sapte copii, distrugerea a 500 de locuinte, precum si a institutiilor si a statiunii.Dezastrul a pornit de la un gest prostesc al unui soldat german care a incercat sa aprinda un foc in soba, folosind un butoi cu benzina.Pentru refacerea comunei Soveja a fost nevoie de ajutorul autoritatilor, iar sinistratilor li s-a impus sa-si reconstruiasca locuintele in stilul traditional vrancean.Romanii ... citește toată știrea