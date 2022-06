FOTO | ZdV a stat de vorba cu absolventii de liceu din Vrancea care au promovat cu 10 examenul de Bacalaureat

Cei cinci absolventi de liceu din Vrancea care au promovat cu media generala 10 examenul de Bacalaureat din acest an au raspuns intrebarilor adresate de cotidianul nostru in legatura cu examenul pe care tocmai l-au sustinut. Totodata, ne-au impartasit detalii despre experientele lor in sistemul de invatamant actual, despre ce ar schimba, dar si despre planurile de viitor.Intrebarile adresate de Ziarul de Vrancea celor cinci absolventi de liceu din judet care au promovat cu media generala 10 ... citeste toata stirea