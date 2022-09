Foto | Zilele "Ecaterina Teodoroiu" deschise la Gradina Culturala din Focsani

Un nou eveniment cultural pentru copii a avut loc vineri 2 septembrie 2022, in cadrul "Gradinii culturale" organizate in Focsani vara aceasta de Asociatia Tineri pentru Educatie si Cultura(A.T.E.C).Astfel, in cadrul evenimentului intitulat "Zilele Ecaterina Teodoroiu", copiii care participa la atelierele de literatura, istorie si geografie locala, organizate de A.T.E.C au realizat pentru publicul invitat interpretarea unor momente istorice legate de subiect."Scenele interpretate de copii ... citeste toata stirea