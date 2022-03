Fundatia Regala Margareta a Romaniei extinde proiectul Ajutor pentru Refugiati

Proiectul AJUTOR PENTRU REFUGIAEsI a fost lansat initial pe 2 martie 2022. Pana in prezent, peste 160 persoane refugiate care au ajuns in Bucuresti au primit un sprijin concret si imediat prin intermediul Fundatiei - cazare intr-o unitate hoteliera partenera, trei mese calde pe zi, consiliere sociala, transport sau transferuri la autogara sau aeroport si asistenta in functie de nevoile specifice fiecarei familii.Pentru a veni in sprijinul eforturilor umanitare din tara, Fundatia Regala ... citeste toata stirea