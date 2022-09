Grupul civic Dizabil.Eu Vrancea, declarat castigator in cadrul programului Start ONG cu proiectul "Informati pentru o viata mai buna"

In luna iunie a anului trecut, grupul civic Dizabil.Eu Vrancea a primit finantare prin programul Start ONG pentru a realiza harta accesibilizarii Focsaniului, proiect pe care l-a finalizat dupa 11 luni.Start ONG este un program de finantare dedicat Organizatiilor neguvernamentale (n.r. ONG-urilor) mici sau a celor aflate la inceput de drum, finantat de Kaufland Ro si implementat de Act for Tomorrow. Dizabil.eu - Vrancea este un grup este adresat membrilor http://dizabil.eu/ din Vrancea. "In ... citeste toata stirea