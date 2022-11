Grupul civic Dizabil.Eu Vrancea: Informati Pentru O Viata Mai Buna

Informati Pentru O Viata Mai Buna Grupul civic Dizabil.Eu Vrancea a implemententat, in perioada 1 octombrie - 3 decembrie, proiectul Informati Pentru O Viata Mai Buna, finantat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania si implementat de Asociatia Act for Tomorrow.Proiectul a constat in organizarea a patru intalniri cu reprezentanti ai D.G.A.S.P.C., ai C.J.A.S. Vrancea si cu un psiholog, care au venit in sprijinul persoanelor cu dizabilitati din judet cu informatii care sa le ajute ... citeste toata stirea