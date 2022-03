Haos in piesele muzeale. Peste o mie de obiecte ale Muzeului Vrancei nu au fost inregistrate niciodata

Actuala conducere a Muzeului Vrancei a gasit peste o mie de obiecte neinregistrate in inventarele institutiei, astfel ca exista riscul ca, daca cineva le sustrage, sa nu poata fi tras la raspundere, deoarece aceste bunuri de patrimoniu nu figureaza nicaieri. Inventarul stiintific a fost realizat in perioada iulie-decembrie 2021. Actuala conducere a Muzeului Vrancei a gasit peste o mie de obiecte neinregistrate in inventarele institutiei. "Comisia de inventariere a constatat ca peste o mie de ... citeste toata stirea