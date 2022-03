Hoti incatusati intr-o benzinarie din Focsani. Ce au gasit politistii asupra lor

Cei trei barbati au fost audiati la sediul Politiei Municipiului Focsani, in cadrul unui dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt calificat. Politistii Biroului de Investigatii Criminale Focsani au retinut marti seara, 22 martie, 3 barbati, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat in Focsani.Oamenii legii spun ca marti seara au fost sesizati telefonic de catre un barbat cu privire la faptul ca persoane necunoscute au intrat in imobilul fiului sau, de unde ar fi luat ... citeste toata stirea