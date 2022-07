Ilicitul sau celebra Lege 18, spaima romanilor in comunism. Ce pateau cei denuntati pentru averi suspecte

Legea 18 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice care nu au fost dobandite in mod licit, din regimul comunist, i s-a spus si "Ilicitul". In anul 1968, cand Nicolae Ceausescu reusea sa-si atraga de partea sa intreg Occidentul, prin pozitia adoptata dupa invadarea Cehoslovaciei de catre trupele sovietice, in Romania "se cocea" o lege care a provocat multe suferinte cetatenilor.Legea 18/1968, privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice care nu au ... citeste toata stirea