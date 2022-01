Iluminatul public din Focsani, dat unei firme din Iasi pentru aproape 5 milioane de euro. Legatura cu un fost baron PSD

Foarte multi bani din acest contract sunt prevazuti pentru activitatea de montare-demontare a iluminatului festiv din Focsani. Dupa ce Consiliul Local Focsani a refuzat in mai multe randuri anul trecut sa voteze documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public in municipiu, pe motiv de costuri exorbitante, primarul PSD Cristi Misaila a gasit un subterfugiu prin care sa incheie un contract in acest sens.Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ... citeste toata stirea